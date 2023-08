Tommy Wieringa presenteert zijn nieuwe roman ‘Nirwana’ met Bent Van Looy en Spinvis: zo kunt u bij de première zijn

Naar ‘de nieuwe Wieringa’ wordt volop uitgekeken. De Nederlandse auteur, die in 2005 doorbrak bij het grote publiek met Joe Speedboot en succes oogstte met Caesarion, Dit zijn de namen en De heilige Rita, brengt na zes jaar wachten een nieuwe roman uit. Hij vertelt daarin, zo meldt zijn uitgeverij De Bezige Bij, “de geschiedenis van een grootvader die het heden van een kleinzoon bepaalt”.

“Wie is die man die binnen de familie wordt vereerd als een heilige?”, klinkt het. “Willem Adema geldt als een visionair waterbouwkundige met een besmet verleden. Hij vecht aan Duitse zijde aan het oostfront om olievelden van de Kaukasus te veroveren, maar halverwege de oorlog komt hij tot inkeer en sluit zich aan bij het verzet. Zijn kleinzoon Hugo is een beroemd kunstenaar wiens leven in een impasse is geraakt nadat zijn grote liefde hem heeft verlaten. Om de tijd te doden keert hij terug naar het landgoed van zijn grootouders om het verleden van zijn inmiddels honderdjarige grootvader te onderzoeken.”

Nirwana - ‘een hoogst actuele roman’ waarin ‘ de Tweede Wereldoorlog een groots verband aangaat met de verbrandingstijd van nu’ - telt 464 pagina’s en verschijnt op 19 september. Exact één week later, op 26 september, zal Tommy Wieringa op uitnodiging van De Morgen en de onafhankelijke Antwerpse boekhandel Stad Leest zijn boek in primeur in Vlaanderen voorstellen. In de Antwerpse concertzaal AMUZ, ondergebracht in de barokke voormalige Sint-Augustinuskerk, zal hij in gesprek gaan met presentator Bent Van Looy en na afloop ook signeren. Als muzikale gast tekent Spinvis present.

‘Een avond met Tommy Wieringa en gasten’ gaat om 19.30 uur van start. De prijs van een ticket bedraagt 25 euro plus 2 euro transactiekosten. De verkoop start vrijdag en verloopt via het ticketingplatform van AMUZ.

