Tomas Van Den Spiegel (Flanders Classics) nu ook bestuurder bij Anderlecht, dat volgend seizoen op top-vier mikt

Noem het een manier om het slechtste seizoen in bijna honderd jaar Sporting Anderlecht af te sluiten en een blik op de toekomst. De raad van bestuur van de recordkampioen verzamelde gisteravond in het Lotto Park om het afgelopen seizoen te evalueren en te luisteren naar de toekomstplannen van de directie. Eigenaar en hoofdaandeelhouder Marc Coucke arriveerde als eerste. Gevolgd door de CEO Sports Jesper Fredberg en CEO Non-Sports Kenneth Bornauw. Ook niet-uitvoerend voorzitter Wouter Vandenhaute was uiteraard van de partij, net als bestuurslui Michael Verschueren, Etienne Davignon en Brussels burgemeester Philippe Close.

De vergadering duurde uiteindelijk iets meer dan drie uur en verliep in een constructieve sfeer. “Uiteraard hebben wij eerst stilgestaan bij de grote ontgoocheling van dit seizoen”, reageerde Vandenhaute na afloop. “Een 11de plaats, dat is een ongelooflijke nederlaag voor deze club. Wij hebben niet getoond wat Anderlecht zou moeten kunnen tonen. Er is fel gediscussieerd in een serene sfeer. Ik wil benadrukken dat er op geen enkel moment op de man is gespeeld. Bij iedereen is er het besef dat we de rangen moeten sluiten als we vooruit willen. Nadien heeft Jesper Fredberg zijn sportief plan voor komend seizoen uitgebreid voorgesteld. Een ambitieus plan dat ook unaniem is goedgekeurd door de raad van bestuur. Het is nu aan de aandeelhouders om de komende dagen in gesprek te gaan en ervoor te zorgen dat Fredberg de nodige financiële middelen krijgt om dat plan deze zomer ook uit te voeren op de transfermarkt.”

Er wordt de komende dagen dus beslist over de kapitaalinjectie waarvan eerder sprake, volgens onze informatie zou die rond de 14 miljoen bedragen, maar dat werd niet bevestigd. “Het is de bedoeling dat Fredberg proactief de markt op kan gaan”, vulde Vandenhaute nog aan. “Financieel staat de club er ook veel beter voor dan drie jaar geleden. Het is niet de bedoeling dat wij eerst moeten verkopen alvorens we zelf kunnen toeslaan op de transfermarkt. Het is onze ambitie om volgend seizoen met Anderlecht opnieuw bij de eerste vier van België te eindigen.”

Tomas Van Den Spiegel

Er was overigens één opvallende gast aanwezig op de raad van bestuur. Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, treedt per direct toe tot de raad van bestuur. Van Den Spiegel doet dat in naam van Mauvavie, de door Wouter Vandenhaute en Geert Duyck opgerichte vennootschap waarmee beide investeerders zich inkochten bij de club. Mauvavie had recht op twee bestuurders: Vandenhaute was de eerste, Van Den Spiegel nu de tweede.