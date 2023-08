Tom Pintens (49) overleden: een van de meest aanwezige muzikanten in Vlaanderen en mentor van Tamino

Antwerpenaar Tom Pintens maakte in de jaren 90 furore als toetsenist en kernlid van A Beatband, Moondog Jr. en Zita Swoon, de legendarische groepen van Stef Kamil Carlens. Hij had toen ook zijn eigen rockband: Flowers for Breakfast, met Tine Reymer als zangeres.

Pintens groeide gaandeweg uit tot een van de meest aanwezige muzikanten en producers van de belpop. Hij was een mentor voor Tamino en speelde ruim tien jaar als toetsenist bij Het Zesde Metaal. Hij werkte daarnaast samen met Roosbeef, Dez Mona, Luc De Vos, Tom Van Dyck, Think of One, Axelle Red, Laïs, Spinvis, SX, Kapitein Winokio en Isabelle A. Je vindt zijn naam zelfs in de credits van oude dEUS-platen: de liveversie van ‘Jigsaw You’ op de deluxe-versie van Worst Case Scenario en ‘Little Ghost’ op de ep My Sister = My Clock.

Pintens heeft tussen 2007 en 2011 ook drie mooie Nederlandstalige soloplaten gemaakt, met teksten van zijn toenmalige vriendin Ellen Schoenaerts. ‘In Charleroi’ en ‘Al die tijd’ zijn zijn bekendste songs. ‘De oogst’ is een schone brok melancholie: ‘Na alle kemels is er plots de oogst / Ik slaap, ik spartel en ik minnekoos’.

Diagnose

De diagnose kwam in het voorjaar van 2022: darmkanker, met uitzaaiingen in lever en longen. Een operatie was niet mogelijk, maar chemotherapie hielp. Of toch voor even. De ziekte duwde hem in een depressie. “Ik heb voor het eerst in mijn leven geen muziek meer gehoord in mijn hoofd”, zei hij in juni aan De Standaard, in zijn laatste interview. Maar hij had toen weer hoop, want hij had net aan de nieuwe plaat van Het Zesde Metaal kunnen sleutelen. Meer nog: hij mocht van Wannes Cappelle de plaat producen. “De dokters hebben niet gezegd dat ik uitbehandeld ben en nu gaat het beter. Misschien kan ik het nog wat rekken.”

Het overlijden van Tom Pintens is een voelbaar verlies voor Vlaamse muzikanten. Tamino droeg afgelopen Rock Werchter nog een bloedmooi ‘Habibi’ op aan de man die aan de wieg stond van zijn carrière. Johannes Genard van School Is Cool schreef Pintens in zijn laatste dagen een dankbericht: “Bedankt om mijn bestaan mogelijk te maken, door als voorbeeld te fungeren voor mijn 18-jarige zelf.”