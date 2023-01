Tom De Meester (PVDA) verlaat Vlaams Parlement en kiest voor Gent

De Meester raakte in 2019 voor het eerst verkozen in het Vlaams Parlement. Hij kiest nu voor nieuwe uitdagingen, luidt het in een mededeling. “Ik wil mij volop focussen op mijn rol als fractieleider in de gemeenteraad van Gent. Gent heeft een sterke linkse oppositie nodig. Daar wil ik op inzetten, samen met een nieuwe lichting jonge leeuwen. Daarnaast ga ik mee de nationale communicatiestrategie van de PVDA verder uitbouwen”, aldus De Meester.

Zijn opvolger wordt Onno Vandewalle, die eveneens in Gent woont. Vandewalle is lid van de nationale leiding van RedFox, de jongerenbeweging van de PVDA, en wil in het parlement de stem van de jongeren laten klinken. “Ik kom terecht in een straf team. Dat wil ik verder versterken en vooral op de thema’s sport, cultuur en ontspanning focussen. Sport en ontspanning dreigen steeds minder toegankelijk te worden. Voetbalclubs hebben vaak wachtlijsten en festivals worden onbetaalbaar. Ik vind dat elke jongere recht heeft op betaalbare ontspanning”, zegt Vandewalle.