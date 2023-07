Toespraak koning Filip: ‘België kan creatiever en vernieuwender zijn dan andere landen’

In zijn toespraak blikt de 63-jarige koning Filip zowel terug als vooruit. Zo herdenkt hij koning Boudewijn, die deze zomer 30 jaar geleden is overleden, en brengt hij hulde aan zijn vader, koning Albert II, die tien jaar geleden afstand nam van de troon en de fakkel doorgaf aan hem. “Jullie hebben de Koningin en mij toen heel warm onthaald. Die 21ste juli van 2013 is ook daarom voor altijd in ons geheugen gegrift”, zegt hij daarover.

De afgelopen tien jaar deelde de vorst naar eigen zeggen “vreugde en verdriet” met de bevolking. “We zullen ons dit decennium ook herinneren als een opeenvolging van crisissen, waarvan sommige zonder voorgaande: de aanslagen van 22 maart, de pandemie, de extreme droogte en overstromingen, de oorlog in Oekraïne of de energiecrisis. We hebben deze crisissen samen getrotseerd, naar ons beste vermogen - en met tastbare resultaten.”

De koning kijkt ook naar de toekomst en naar een lange lijst uitdagingen. Zo verwijst hij naar “de klimaatverandering, het behoud van de biodiversiteit, de energietransitie, het gepaste gebruik van kunstmatige intelligentie, sociale rechtvaardigheid, de juiste opvang van migranten, de vergrijzing of het verlies van het vertrouwen in onze instellingen en de democratie”. Maar als we “meer inzetten op onze verscheidenheid, meer bruggen bouwen tussen onze instellingen en leren van elkaars sterkten”, dan hebben we “de troef” in handen om die uitdagingen het hoofd te bieden.

Koning Filip blikt ook vooruit naar 2030, het jaar waarin België zijn tweehonderste verjaardag viert. Hij spreekt van “een belangrijke mijlpaal”. “Een nieuwe generatie komt eraan”, klinkt het nog. “Laten we ons voorbereiden op de toekomst met alles wat België sterk maakt.”