Toeristen blijven niet op afstand, en dus dreigt euthanasie voor Noorse walrus Freya

De gezondheid van Freya, de kolossale walrus van 680 kilo die eind juli het wereldnieuws haalde door regelmatig op enkele bootjes in de haven van Oslo te zonnen, gaat zienderogen achteruit. De vele kijklustigen, vaak met fototoestel in de aanslag, maken dat het zoogdier gestrest is en minder kan slapen. Walrussen kunnen tot wel 20 uur per dag slapen, wat door de bakken aandacht die Freya krijgt in de haven van Oslo onbegonnen werk is.

Harde middelen

Door haar tanende gezondheidstoestand vrezen de Noorse autoriteiten dat Freya steeds agressiever zal worden. Op die manier kan ze een gevaar betekenen voor de toeschouwers en voor zichzelf. Normaal gezien vallen walrussen geen mensen aan, maar als ze zich bedreigd voelen, kan dat wel voorkomen, aldus de Noorse autoriteiten.

De haven van Oslo plaatste dan ook waarschuwingsborden om Freya met rust te laten, maar die worden door de nieuwsgierige kijklustigen veelal genegeerd. “Het roekeloze gedrag van het publiek en het niet opvolgen van de aanbevelingen van de autoriteiten kunnen levens in gevaar brengen”, aldus Nadia Jdaini, een woordvoerster van het visserijbureau van Oslo, tegenover de Noorse openbare omroep NRK.

Enkele nieuwsgierige passanten kijken toe hoe Freya zich op een bootje in de haven van Oslo hijst. Beeld via REUTERS

Daarom dreigen de Noorse autoriteiten nu met harde middelen om de veiligheid van zowel het dier als de toeschouwers te garanderen. “Euthanasie behoort tot de mogelijkheden”, stelt Jdaini. Om dat scenario toch zo veel mogelijk uit te stellen, hamert de haven van Oslo erop Freya rust te gunnen, en zeker niet te dicht te komen.