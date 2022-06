Nieuws Wallonië

‘Toekomst ziet er voor de Walen rooskleurig uit’: Di Rupo (PS) optimistisch op congres Waalse socialisten

Waals minister-president Elio Di Rupo (PS). Beeld Photo News

Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) is optimistisch over de toekomst van het Waals Gewest. De toekomst ziet er voor de Walen rooskleurig uit, zei hij zondag in een toespraak op het congres van de Waalse socialisten in Namen.