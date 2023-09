Toegangsweg festival Burning Man weer open, organisatoren waarschuwen voor files

Op het afgelegen festivalterrein zaten volgens CNN de afgelopen dagen zo'n 72.000 mensen vast. Zware regenval veranderde de woestijn in een zee van modder, waar voertuigen vrijwel niet doorheen konden. Bezoekers kregen het advies om zuinig om te gaan met voedsel en water.

Festivalgangers die willen vertrekken, moeten zo’n acht kilometer over de onverharde weg rijden. Op beelden die de hele wereld overgingen was te zien dat voertuigen er waren weggezakt in de modder. Sommige bezoekers deden eerder al pogingen om weg te rijden of te voet te vertrekken. Anderen probeerden er het beste van te maken door in de regen te feesten.

Veel van de overgebleven festivalgangers zouden sowieso pas dinsdag willen vertrekken om de Burning Man in vlammen op te zien gaan. Dat gebeurt maandagavond. Het verbranden van de grote houten sculptuur van een man, het hoogtepunt van het festival, was een dag uitgesteld omdat het slechte weer het onmogelijk maakte om dat afgelopen weekend te doen.