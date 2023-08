Toch geen link tussen dode in kraakpand Vilvoorde en vechtpartij, veertien personen weer vrijgelaten

De dode in een kraakpand in de Kolveniersstraat in Vilvoorde heeft dan toch niets te maken met een brutale vechtpartij. Veertien personen die in het kraakpand werden aangetroffen, zijn intussen verhoord en vrijgelaten.

“Ik kan bevestigen dat er maandagavond een overleden persoon werd aangetroffen in een kraakpand”, verduidelijkt woordvoerder Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “Het parket heeft een wetsdokter aangesteld die aanwijzingen zag voor een gewelddadig overlijden. Er werd een onderzoeksrechter gevorderd voor moord lastens onbekenden en ter plaatse afgestapt met wetsdokter, labo, parket en onderzoeksrechter. Vandaag zal een autopsie uitgevoerd worden.”

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend, zegt de woordvoerder. “Er werden een aantal personen verhoord die in het kraakpand verbleven, maar deze mochten beschikken na verhoor. Het gaat over zeven meerderjarigen en zeven minderjarigen, ze verblijven allemaal illegaal in ons land. Op dit ogenblik zijn er geen aanwijzingen dat ze iets te maken hebben met het overlijden.”

Volgens burgemeester Bonte was het dodelijk slachtoffer bij de vechtpartij gevallen, maar die informatie wordt tegengesproken door het parket. De vechtpartij werd door de politie afgehandeld, en het parket is daar niet in tussengekomen.