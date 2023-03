Toby Alderweireld verlaat Rode Duivels

Toby Alderweireld speelde sinds 2009 bij de Rode Duivels onder toenmalig bondscoach Frank Vercauteren en heeft 127 interlands op zijn palmares staan. Daarin maakte hij vijf doelpunten. Hij nam deel aan de WK’s van 2014, 2018 en 2022 en de EK’s van 2016 en 2021. Aanvankelijk als vaste rechtsachter, maar de laatste jaren werd hij centraal achterin een zekerheid.

Zijn laatste optreden met de nationale ploeg was het derde groepsduel op het WK in Qatar op 1 december tegen Kroatië (0-0).

Voor de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco is het afhaken van Alderweireld een serieuze streep door de rekening. Vorige maand zei hij nog dat Alderweireld een van de zeven “kapiteins” was met wie hij al contact had opgenomen. In een interview naar aanleiding van zijn 34ste verjaardag vorige week had Alderweireld nog aangegeven bij de nationale ploeg te willen blijven, al plaatste hij daar ook deze kanttekening bij: “Het blijft mijn intentie om door te gaan. Alleen, als ik het gevoel krijg dat het op een dag toch te veel zou worden, zal de nationale ploeg de eerste zijn die afvalt. Antwerp staat op één.” Zijn keuze voor die club lijkt nu dus gemaakt.

Alderweireld is na Eden Hazard de tweede speler van de Gouden Generatie die na het teleurstellende WK in Qatar afhaakt bij de Rode Duivels.