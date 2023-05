Toby Alderweireld dient klacht in na bedreigingen na Antwerp-Genk, Limburgers distantiëren zich van uitspraken

Alderweireld deelde de berichten met zijn volgers, met volgend bijschrift: “Aan alles zijn grenzen. Ik kan best wel wat verdragen, maar mijn familie bedreigen gaat er ver over.” In de reacties op zijn post krijgt Alderweireld alvast veel steun, onder meer ook van Radja Nainggolan. “Moesten ze nog de ballen hebben om het met een echte naam te doen. Maar ja, wat doe je eraan?”, schrijft de ex-Antwerp-speler.

Als gevolg van de berichten stapt Alderweireld morgen naar de politie om klacht in te dienen tegen de afzender. Dat bevestigde Antwerp-CEO Sven Jaecques in een gesprek met VTM Nieuws. “We hebben gisterenavond meteen contact gehad met Toby en hem dat statement laten plaatsen op sociale media. Het is een fenomeen dat moet gestopt worden, we moeten dat debat hoog houden. Veel andere spelers en trainers hebben hetzelfde als Toby meegemaakt. Mensen die zoiets doen, moeten gestraft worden. Maar als het om een account gaat dat gisteren pas aangemaakt is en vandaag alweer verwijderd is, is dat niet makkelijk.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Alderweireld (@tobyalderweireld) op 7 May 2023 om 14:56 PDT

In een officiële reactie laat ook Racing Genk weten dat het “uitdrukkelijk afstand neemt” van de berichten die Alderweireld kreeg. “Voetbal leeft van emoties. Maar dergelijke reacties horen niet. Als club nemen we hier uitdrukkelijk afstand van. Onze enige focus ligt de komende weken op de titelstrijd, die op een sportieve manier beslecht zal worden. We believe in our support!”, schrijven de Limburgers op hun kanalen.

Antwerp won zondagavond de topper in de Champions’ play-offs van Racing Genk met 2-1. Bij de Limburgers waren ze achteraf niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Lambrechts. Die floot twee - terechte - strafschoppen voor de ‘Great Old’, waarvan Alderweireld er eentje omzette, en gaf in het slot nog een rode kaart aan Trésor en Aziz.