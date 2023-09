▶ TikTokker volgt zijn gestolen laptop en rolt zo Brusselse dievenbende op: ‘Leek wel de grot van Ali Baba’

In een TikTok-filmpje vertelt het slachtoffer, de Canadees Tony Aubé, hoe zijn rugzak op een vrijdagavond gestolen werd in het treinstation van Brussel-Zuid, waar hij de trein moest nemen naar Brussels Airport. De man probeerde de tas te volgen via de tracker, maar kon de dieven niet achterna omdat hij ook een zware reiskoffer bij had en besloot dan maar aangifte te doen bij de politie.

Later die avond stelde hij via geolocatie vast dat zijn laptop zich in een pand in Sint-Jans-Molenbeek bevond, maar volgens Aubé kon de politie op dat moment niets doen: “De politie verklaarde dat de locatie niet specifiek genoeg was, en dat ze de exacte flat moesten weten voor ze daar konden binnenvallen.”

De volgende ochtend bleek zijn laptop echter op te duiken op een andere locatie, in Jette, waarop Aubé besloot zelf naar die plek te trekken en daar op de dieven te wachten.“ Ik wachtte meer dan vijf uur tot twee mannen buiten kwamen, de twee die mijn rugzak hadden gestolen”, zegt Aubé in zijn filmpje. “Ik dacht eraan hen te confronteren maar besloot hen uiteindelijk te volgen.”

“Grot van Ali Baba”

Volgens Aubé volgde hij het tweetal zo’n drie uur lang, eerst naar het gebouw waar zijn laptop eerst was gelokaliseerd, en vervolgens naar een winkel voor tweedehands elektronica. Daar besloot Aubé het schaduwen op te geven en terug te keren naar de flat in Jette, waar hij tot 21.00 uur wachtte tot de twee verdachten weer opdoken, waarna hij de politie belde. Die viel de flat binnen, arresteerde er één man en trof er, volgens Aubé, een “ware grot van Ali Baba” aan: “Het ging om honderden smartphones, computers, iPads, gewikkeld in aluminium.”

“Op 18 augustus, om 21.30 uur, is een Canadese man van 33 jaar oud in het station Brussel Zuid beroofd van zijn rugzak”, zegt parketwoordvoerder Martin François. “Het slachtoffer heeft zijn laptop, die in de rugzak zat, kunnen geolokaliseren, en heeft de politiediensten verwittigd. Dat heeft de politie Brussel West in staat gesteld een kraakpand te betreden in Jette, waar de gestolen laptop kon teruggevonden worden, naast een reeks andere goederen van twijfelachtige oorsprong.”

De laptop werd terugbezorgd aan het slachtoffer en de andere goederen werden in beslag genomen om te proberen achterhalen wie de eigenaars zijn en hen hun goederen terug te bezorgen, aldus nog het parket. “Ter plaatse werd één persoon van zijn vrijheid beroofd en na verhoor door de politie vrijgelaten”, klinkt het nog. “Het onderzoek naar de daders van deze feiten loopt nog.”