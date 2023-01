▶ TikTok-video toont hoe Dutroux wordt uitgejouwd en bekogeld door medegevangenen: ‘Ze beschouwen hem als circusfenomeen’

De beelden werden via een privé-account op de populaire app TikTok verspreid. “Gezien de kledij lijkt het erop dat dit oude beelden zijn”, aldus Valeria Callebaut, woordvoerster van het Gevangeniswezen. Dutroux loopt op de beelden rond in een t-shirt en een short. “We communiceren niet over de individuele situatie van gedetineerden, maar we kunnen melden dat alle mogelijke veiligheidsmaatregelen worden getroffen om de aanwezigheid van mobiele telefoons onder gedetineerden in gevangenissen te voorkomen.”

Volgens Bruno Dayez, de advocaat van Marc Dutroux, werden de beelden verspreid door andere gevangen. Hij vertelt dat zijn cliënt “door de meesten als een circusfenomeen wordt beschouwd”. Dayez vermoedt dat ze geld proberen te verdienen met deze beelden, “of omdat het hen een beetje uitstraling geeft”. “Hij is universeel het prototype geworden van het absolute monster. Ik zie dat alles aan hem, tot in het kleinste detail, de menigte blijft mobiliseren. Ik hoef je niet te vertellen wat ik ervan vind”, aldus de advocaat.