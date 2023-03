Tijdslimiet op TikTok voor minderjarigen: app gaat waarschuwen na uur scrollen

Het bedrijf achter TikTok gaat nu met enkele nieuwe maatregelen uitrollen. Tieners zullen een waarschuwing krijgen als ze op een dag langer dan een uur op het sociale medium zitten. Een speciale timer vergrendelt de app na 60 minuten. Gebruikers onder de 18 jaar kunnen pas verder kijken nadat zij een pincode hebben ingevoerd. In de komende weken gaat de aanpassing in.

Ook gaat TikTok wekelijkse overzichten sturen naar tieners, met daarin hun totale schermtijd. Verder raadt de app tieners aan alsnog een timer van 100 minuten in te stellen als zij 60 minuten te weinig vinden.

TikTok krijgt regelmatig kritiek omdat het verslavend zou zijn. In China overweegt de overheid nu maatregelen om verslaving bij jongeren aan te pakken. In de Chinese versie van de app, Douyin, kunnen kinderen onder 14 jaar nog maar maximaal 40 minuten per dag kunnen kijken en dit uitsluitend tussen 6 en 22 uur.

Ouders of verzorgers met een gekoppeld profiel kunnen ook de schermtijd van hun kinderen instellen. Bovendien krijgen zij via een dashboard inzicht in hoe vaak de app is geopend en hoe lang er is gekeken. Verder kunnen zij op bepaalde tijden pushmeldingen uitzetten voor hun kinderen. Wel moeten ouders hiervoor de app op hun telefoon installeren. Daardoor verzamelt TikTok ook bij hen informatie, ook daarover krijgt TikTok al langer kritiek.

Net zoals bij andere internetplatformen zullen de maatregelen echter vrij eenvoudig te omzeilen. Zo kunnen jongeren de functies uitschakelen of liegen over hun leeftijd, die ze zelf moeten instellen en die niet geverifieerd wordt door de app.