Tiesj Benoot stelt fans gerust na zware val op training: ‘Ik ben ok’

Zaterdag ging Tiesj Benoot in ons land nog een trainingstocht maken met ploegmaat Wout van Aert, waarna hij naar Livigno trok om het tweede deel van het seizoen voor te bereiden.

Daar ging het maandag dus mis: Benoot kwam in een afdaling stevig ten val. Volgens Het Laatste Nieuws stak een auto plots de weg over, waarna Benoot de wagen niet meer kon ontwijken. Benoot liep bij het ongeluk breuken op, maar volgens zijn management werden er geen vitale organen geraakt en verkeert hij niet in levensgevaar. Op Instagram bevestigt Benoot zelf dat hij “een kleine breuk in de nek” opliep maar dat hij nooit in levensgevaar is geweest. “Ik ben ok”, klinkt het verder.

Benoot ligt momenteel nog in het ziekenhuis in Italië waar hij naar eigen zeggen goede medische ondersteuning krijgt, repatriëring naar België is nu de grootste zorg. Daarna start de focus op zijn herstel.

Benoot ziet op deze manier wel zijn seizoen vroegtijdig ten einde komen. Op zijn programma stonden oorspronkelijk nog de Bemer Classics in Hamburg, de Ronde van Duitsland en de Canadese koersen. Dat alles in functie van het WK in Australië, waarvoor hij als trouwe luitenant van Wout van Aert een certitude was.