Tientallen gewonden en arrestaties bij Eritrea-festival Zweden

Tijdens de ongeregeldheden raakten drie politieagenten gewond. Twee konden doorwerken, maar de derde moest naar het ziekenhuis vervoerd worden voor een medisch onderzoek, zo laat de politie weten. Het is volgens de politie onduidelijk of de agenten slachtoffer werden van een misdrijf of dat ze gewond raakten door ongelukken tijdens de ongeregeldheden.

De politie heeft ook zo’n 180 personen opgepakt, onder wie een persoon op verdenking van brandstichting. Ongeveer 140 mensen werden aangehouden in verband met de ongeregeldheden. Ook werden ongeveer 40 mensen opgepakt, omdat ze volgens de politie niet in staat waren aan te tonen dat ze legaal in het land verbleven.

Omstreden

Het festival gold als omstreden, omdat de organisatie banden zou hebben met het dictatoriale regime in Eritrea. Zweedse media berichten dat tegenstanders zich in de omgeving hadden verzameld om te demonstreren. Ze rukten vervolgens op naar het festivalterrein.

Relschoppers zouden met stenen hebben gegooid naar agenten en festivaltenten omver hebben getrokken. Ooggetuigen spreken over chaotische toestanden en gevechten. De politie zegt dat sprake is van “gewelddadige rellen” en probeert de orde te herstellen.

Medische hulpverleners verklaarden dat aan het begin van de avond zo’n vijftien mensen met verwondingen waren overgebracht naar ziekenhuizen. Zeker acht personen zouden ernstig letsel hebben opgelopen. Het zou door de chaos bij het festivalterrein nog onduidelijk zijn hoeveel mensen in totaal gewond raakten.

Dictatuur

De onrust leidde ook tot materiële schade. Op beelden is te zien dat voertuigen en een tent in brand staan. De autoriteiten zagen zich genoodzaakt een snelweg in de buurt deels af te zetten, omdat vluchtende mensen de weg blokkeerden.

Het komt in Europa vaker tot aanvaringen tussen voor- en tegenstanders van het Eritrese regime, ook in Nederland. Eritrea ligt in het noordoosten van Afrika en wordt al tientallen jaren bestuurd door dictator Isaias Afewerki.