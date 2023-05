Tiental Duitse hulpverleners gewond na mogelijke boobytrap in appartement, verdachte gearresteerd en lichaam gevonden

Wat is er precies gebeurd?

Het incident deed zich voor nadat enkele bewoners van het flatgebouw de politie rond 10 uur ’s ochtends hadden geïnformeerd over een overvolle brievenbus. De agenten riepen er de brandweer bij om de deur van een appartement te openen.

Toen de hulpverleners de deur openden, werden ze naar achter geblazen door een explosie. De politie sprak van een brand in de woning en verklaarde dat een verdachte iets tot ontploffing had gebracht met een nog niet geïdentificeerd voorwerp. Volgens de Duitse krant Bild zou het gaan om een boobytrap die mogelijk aan de deur was vastgebonden.

Na de ontploffing kwamen speciale eenheden van de politie ter plaatse, onder hen ook sluipschutters. Die probeerden de verdachte persoon te arresteren, waarbij schoten zouden zijn gevallen. De man kon gearresteerd worden.

Beeld AP

Wie is de verdachte?

Volgens lokale media is de gearresteerde persoon een 57-jarige man, die samen met zijn moeder in het appartement woonde waar de explosie plaatsvond. De verdachte, die volgens meerdere media al werd gezocht door de politie, zou zwaargewond zijn geraakt. De identiteit van de overleden persoon die in het appartement werd aangetroffen is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om zijn moeder die al langer dood zou zijn.

Een verslaggever van de regionale krant de Rheinische Post zegt dat de moeder en zoon geen bekenden zijn in de buurt, waar iedereen elkaar verder kent. Wel zouden de twee zich in het verleden kritisch hebben uitgelaten tegen de coronamaatregelen.

Is de situatie nu veilig?

Rond de woning is nog steeds veel politie aanwezig, zeggen Duitse verslaggevers ter plekke. In de wijk worden mensen die willen kijken op grote afstand gehouden.

Beeld AFP

Beeld AP

Beeld AP