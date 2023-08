Tienkoppig Genk gaat in slotfase ten onder tegen Olympiacos

In de eerste helft werd duidelijk waarvoor Olympiacos naar België afgereisd was: de 1-0 uit de heenwedstrijd vasthouden. Daartegenover stond een offensief Genk, dat de bezoekers het eerste halfuur weinig ademruimte liet. El Khannous fungeerde als aanjager, Trésor-vervanger Fadera geselde de Griekse rechtsback Rodinei. Veel druk en gevaar, maar tot echte kansen kwam Genk niet.

Paintsil brak de ban door na een halfuur in de zestien over het been te gaan van Nicolas Freire en op penalty te scoren. Al had hij daar wel twee pogingen voor nodig. Bij de eerste was de save van Paschalakis erg goed, maar bleek de Griek na VAR-tussenkomst te vroeg van zijn lijn gekomen. Bij het hernemen stuurde Paintsil hem de verkeerde kant uit.

Geen beroering meer voor de rust, nadien kwamen beide teams gretiger uit de kleedkamer. Nog steeds was het Genk dat directer en gevaarlijker speelde. Olympiacos kon er eigenlijk niet mee om en speelde om te frustreren, en Paintsil trapte erin. De winger pakte rood toen hij een trekkende Quini in de buik trapte.

Genk moest daarna het spel ondergaan. Drie keer was een ingreep van Vandevoordt nodig, en in de slotfase veranderde de match in een belegering. Toen invaller Biel alleen voor de goal kwam, hield Vandevoordt de Grieken van de gelijkmaker.

Genk kraakte en piepte, en in de 96e minuut kreeg het de bal niet weg. Invaller Alexandropoulos die doorprikte de Genkse dromen met een schuiver van buiten de zestien. In de linkeronderhoek verdween zijn bal: 1-1.