Tienkoppig Charleroi wint verrassend van Antwerp: eerste nederlaag in tien competitiematchen

Antwerp hoopte al vroeg in de partij op een strafschop voor vermeend handspel in de zestien van Tchatchoua. De VAR vroeg ref Verboomen de beelden te gaan bekijken, maar die bleef bij zijn stuk. Charleroi haalde opgelucht adem en klom enkele minuten later op voorsprong na een knappe collectieve aanval. Youssouph Badji (15.) knikte een voorzet van Zorgane voorbij Butez, 0-1.

De Carolo’s lieten het commando vervolgens helemaal aan Antwerp. De Great Old zocht onophoudelijk naar de gelijkmaker, maar voor rust misten Ekkelenkamp en Muja grote mogelijkheden.

Ook na de pauze bleef het spelbeeld onveranderd. Antwerp dreigde via Kerk en Balikwisha. Charleroi hapte naar adem en Damien Marcq kon het tempo even helemaal niet meer volgen. De Charleroi-verdediger kreeg in zeven minuten tijd twee keer geel en mocht na een uur vroegtijdig gaan douchen. Het eenrichtingsvoetbal bleef doorgaan, maar Antwerp was zonder haar geblesseerde topschutter Vincent Janssen onzeker voor doel. Het bleef 0-1.