Tiener (13) doodgestoken op straat in Marseille

De feiten speelden zich afgelopen nacht omstreeks 0.30 uur af in de buurt van de Oude Haven van Marseille. De 13-jarige jongen werd meerdere keren neergestoken door een groep mensen. Meer details zijn voorlopig niet bekend. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten de tiener onmiddellijk naar het ziekenhuis, maar daar overleed hij even later aan zijn verwondingen.

Het is voorlopig niet duidelijk of het om een willekeurige aanval ging of de jongen de daders kende. Het onderzoek moet daarover meer duidelijkheid geven.