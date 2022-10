Tienduizenden mensen lopen in klimaatmars door Brussel: ‘Klimaatcrisis neemt niet af, en onze vastberadenheid evenmin’

Met slogans als ‘Change the policy, not the climate’, ‘Er is geen Planet B’ en ‘Hoeveel crisissen nog voor er actie komt?’ trokken de actievoerders door Brussel. Er hebben 96 organisaties uit het hele land verzamelen geblazen om het klimaatthema hoger op de politieke agenda te krijgen. Een half uur voor het startschot tekenden al vele duizenden activisten present.

De mars verloopt voorlopig sfeervol, maar rustig. De stoet is aan Brussel-Noord vertrokken en vervolgens langs de Kruidtuinlaan en Kunstlaan naar de Wetstraat getrokken. De mars is intussen gearriveerd in het Jubelpark. De vele duizenden activisten werden opgewacht door een orkest en in het park kunnen de deelnemers nog terecht voor een hapje en drankje. De klimaatmars wordt nog afgesloten met speeches van enkele van de initiatiefnemers.

De Klimaatcoalitie schat het aantal deelnemers aan de klimaatmars in Brussel zondag op zowat 30.000. De organisatie baseert zich daarvoor op cijfers van telecompartners. De Brusselse politie schat dat er 25.000 deelnemers waren op de klimaatmars van de Klimaatcoalitie.

Niet alleen het parcours zelf, maar ook verschillende tunnels erlangs zijn afgesloten, wat voor de nodige verkeershinder zorgt. Het parcours wordt nu stap voor stap weer vrijgegeven voor het verkeer.

Internationale Klimaatconferentie

De mars is een initiatief van de overkoepelende Klimaatcoalitie, die onder meer milieuorganisaties, vakbonden, jeugdverenigingen en burgerbewegingen omvat. De concrete aanleiding is de internationale Klimaatconferentie die van 6 tot 18 november plaatsvindt in het Egyptische Sharm-el-Sheikh. De organisatoren richten zich echter ook tot de nationale en regionale overheden in ons land.

“De jaren waarin we op straat moesten komen voor ambitie en urgentie liggen gelukkig wat achter ons”, zegt Zanna Vanrenterghem van de Klimaatcoalitie. “Nu komen we vooral op straat omdat we concreet actie nodig hebben in het energieverhaal en rond landbouw.”

De Klimaatcoalitie eist onder meer een belasting op de overwinsten van energiebedrijven en een huisvestings- en energiepact, maar ook aandacht voor de druk op het mondiaal voedselsysteem, dat lijdt onder de periodes van droogte en de overstromingen als gevolg van de klimaatverandering.

“De energiecrisis en de klimaatcrisis gaan samen”, stelt Vanrenterghem. “De natuur en de factuur hebben een gezamenlijke vijand: fossiele brandstoffen. Omdat we vasthangen aan fossiele brandstoffen in een heel oud model, zijn we een speelbal van de gas- en olieprijzen. We moeten naar volledig hernieuwbare energie waarbij mensen eigen energie kunnen opwekken en delen.”