Tienduizenden mensen betogen tegen wapengeweld in VS: ‘We zullen niet stil zijn tot wanneer er verandering komt’

De vorige mars vond plaats in 2018 na het drama in Parkland waar 17 mensen om het leven kwamen. Sindsdien zijn er meer dan 175.000 mensen gestorven in de VS door wapengeweld. Verschillende sprekers spraken zich uit over het wanbeleid rond wapendracht. “We eisen gehoord te worden! Wapengeweld is een probleem doorheen heel ons land. Het is tijd dat we gerechtigheid vragen. Ik vraag om niet enkel te bidden, maar ook om actie te ondernemen zodat toestanden in Buffalo nooit meer hoeven voor te vallen. We zullen niet stil zijn tot wanneer er verandering komt!”

Ook in meer dan 400 andere Amerikaanse steden zijn zaterdag rally’s gepland. “Na ontelbare massale schietpartijen en gevallen van wapengeweld in onze gemeenschappen, is het tijd om de straat weer op te gaan en te marcheren voor ons leven”, aldus de website van de organisatie. In Washington alleen al verwachten ze meer dan 50.000 mensen.

President Joe Biden twitterde zaterdag voorafgaand aan de mars dat het Amerikaanse Congres snel wetten moet aannemen die onder meer (semi)automatische wapens illegaal maken, de controle voor aankoop van een wapen strenger maken en waarbij producenten van de wapens ook verantwoordelijk kunnen worden gehouden. “We kunnen het Amerikaanse volk niet weer tekortdoen.”