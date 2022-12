Tienduizend meisjes lopen risico op genitale verminking: Vlaanderen bindt de strijd aan

“Soms zijn ze nog maar net geboren, soms zijn ze ongeveer zeven jaar of net voor de huwelijksleeftijd.” Lotte Buekenhout (27) werkt voor GAMS België, een vereniging die zich inzet tegen genitale verminking bij vrouwen. Een traditie die wettelijk verboden is, maar toch nog vaak voorkomt. Op dit moment leven meer dan 25.000 meisjes en vrouwen in België met een genitale verminking. Nog eens 10.000 lopen het risico om besneden te worden. Bijna de helft van hen woont in Vlaanderen.

Vaak reizen de meisjes naar hun land van herkomst, waar hen een vorm van genitale verminking te wachten staat. Meestal is dat het wegsnijden van de clitoris en de binnenste schaamlippen, al worden soms ook de buitenste schaamlippen weggehaald. Bij nog anderen wordt de vaginale opening dichtgenaaid. “Het gaat vooral om vrouwen uit landen waar genitale verminking nog vaak voorkomt. Denk aan Guinee, Somalië, Eritrea of Indonesië”, zegt Buekenhout.

De ingreep heeft zowel medische, psychologische en seksuele gevolgen. Toch blijven deze problemen vaak onder de radar. Omdat de vrouwen niet over de nodige informatie beschikken. Maar ook omdat artsen, verpleegkundigen of gynaecologen onvoldoende geschoold zijn om alarmsignalen op te pikken en hierover het gesprek aan te gaan.

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) stopt GAMS België nu 200.000 euro toe om een sensibiliseringscampagne op poten te zetten. De organisatie zal vrijwilligers en professionelen opleiden, die in hun omgeving het taboe bespreekbaar moeten maken. Crevits: “In veel gemeenschappen is de verminking een onderdeel van de cultuur, terwijl mensen de zware gevolgen hiervan onderschatten.”