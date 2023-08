Tien gewonden na vechtpartij tussen Brusselse jongeren en krakers, agent moest naar ziekenhuis

Het incident gebeurde rond middernacht in de Liverpoolstraat in Molenbeek. “We kregen melding dat er een groep gewapende personen een kraakpand was binnengedrongen. Toen de politiemensen ter plaatse kwamen, had de groep mensen al de vlucht genomen”, zegt Martijn Baes van de politiezone Brussel West.

Een politiepatrouille zette daarop de achtervolging in, maar werd ter hoogte van het Lemmensplein bekogeld. “Daarbij werd een agent geslagen met een kassei. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar is inmiddels terug thuis. Wel is hij een tijdlang arbeidsongeschikt. De betrokken agent wordt opgevangen door het stressteam van de politiezone.”

Extra politie

Ter plaatse raakten ook een aantal mensen van het kraakpand gewond. “Daar verblijven vooral mensen zonder papieren”, zegt Baes. De slachtoffers werden verzorgd door de brandweer en worden opgevolgd door de dienst slachtofferbejegening van de politie.

Over het motief van de vechtpartij is nog niets geweten. Ook van de daders ontbreekt nog elk spoor. “Er werd een gerechtelijk onderzoek opgestart voor slagen en verwonden tegenover onze collega”, aldus Baes. “Zelf willen we nu de problematiek met betrekking tot het kraakpand aanpakken. Het is pas recent dat wij daarover op de hoogte gebracht werden. Samen met de gemeente, het OCMW, en de sociale partners proberen we nu een oplossing te vinden voor de bewoners van het kraakpand. Ook is er verhoogde politieaanwezigheid.”