Tien arrestaties na huiszoekingen in Sky ECC-onderzoeken

Wat voorafging In maart 2021 kraakte de Belgische, Nederlandse en Franse politie de versleutelde berichtendienst van Sky ECC, waardoor de politie in 80 miljoen berichten kon meelezen over de schouders van criminelen. Dit leverde een goudklomp aan informatie op.

De huiszoekingen vonden plaats in Deurne, Hoboken, Rumst, Berlaar, Boom, Ekeren, Hoboken, Lier, Mortsel en Wommelgem.

“Het gaat in totaal om drie gerechtelijke onderzoeken die werden opgestart met informatie uit SKY-communicatie (geëncrypteerde telefoontoestellen, red.)”, meldt het parket. “De criminele organisaties zouden daarbij aangestuurd zijn vanuit het buitenland.”

In het eerste dossier zouden twee broers van 28 en 33 jaar uit Hoboken aangestuurd worden door een derde man (33). Ze vervoerden ladingen cocaïne en miljoenen euro’s cash, zo’n dertien miljoen euro in totaal. Voor het vervoer van de verdovende middelen gaat het volgens het parket om zeventien feiten van meer dan duizend ‘blokken’ cocaïne. De feiten vonden plaats sinds 2019.

“Vijf mannen tussen 28 en 44 jaar zullen worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter”, laat het parket weten. “Een van de verdachten werkte samen met een ‘planner’ (45) voor uithalingen in de haven. Zo zouden ze verantwoordelijk zijn voor minstens elf uithalingen voor in totaal 3,1 ton drugs.” De twee mannen werden donderdagmorgen gearresteerd.

Het laatste onderzoek draait rond een koeriersbedrijf dat actief was in de haven en bestellingen afhandelde aan boord van schepen in Antwerpen, Duitsland en Nederland. “Het koeriersbedrijf zou een legale dekmantel vormen om ladingen verdovende middelen aan boord van schepen te brengen of om de partijen van schepen te halen”, aldus nog het parket.

Deze laatste organisatie zou verantwoordelijk zijn voor de in - en uitvoer van bijna achthonder kilo cocaïne en bijna zestig pakketten crystal meth. De feiten deden zich voor tussen juni 2019 en maart 2021. Het vermogen van de organisatie wordt geraamd op minstens 19,8 miljoen euro.

Bij nog andere huiszoekingen werden 48 pakken cocaïne en 405.000 euro in beslag genomen. Drie mannen werden daarbij van hun vrijheid beroofd. De onderzoeksrechter zal in de volgende fase beslissen over de aanhouding van de gearresteerde personen. De gerechtelijke onderzoeken worden verdergezet.