Ticketverkoop voor optreden van Taylor Swift in Parijs stilgelegd

De Amerikaanse zangeres Taylor Swift reist de wereld rond met haar Eras Tour en in Europa moet je daarvoor naar Parijs, Londen of Amsterdam. Voor veel fans is dat optreden de reis wel waard, maar een ticket bemachtigen is niet zo simpel. De fans omschrijven de omslachtige en zenuwslopende procedure als The Great War, naar het gelijknamige nummer van Swift.

Wie het geluk had een code te bemachtigen, zou vandaag toegang kunnen krijgen tot de ticketverkoop voor het concert in Parijs. Die ticketverkoop is echter stilgelegd, zo meldt Ticketmaster op Twitter en in een mail. Eerder vandaag had de organisatie al gemeld dat sommige fans problemen op de website konden ervaren en dat er naar oplossingen werd gezocht.

Ticketmaster zegt zo snel mogelijk meer informatie te zullen geven over een nieuw startuur van de ticketverkoop. Fans die een code hebben weten te bemachtigen en die vandaag nog niet hebben kunnen verzilveren, zullen die later nog steeds kunnen gebruiken.