Thuiswerkbedrijf Zoom laat werknemers niet langer onbeperkt op afstand werken

Tijdens de coronapandemie raakte de term “zoomen” beroemd dankzij de vele online bijeenkomsten die met de software werden georganiseerd. Het Amerikaanse Zoom omarmt nu zelf een hybride werkmodel waarbij medewerkers balans vinden tussen thuiswerken en kantoorwerk.

De nieuwe maatregel geldt voor alle werknemers die binnen 80 kilometer van kantoor wonen. Het bedrijf gelooft dat werken op kantoor efficiëntie bevordert, waardoor innovaties makkelijker kunnen worden doorgevoerd en gebruikers beter worden ondersteund.

Ook andere bedrijven, zoals Google, Amazon en Disney, kiezen al een tijdje voor een hybride benadering. Zelfs het Witte Huis stimuleert meer fysieke aanwezigheid, deels met het oog op de komende verkiezingen volgens een interne e-mail geciteerd door CNN.

Statistieken spreken

Statistieken bewijzen deze groeiende aanpak. In juli gaf slechts 12 procent van de Amerikaanse werknemers de voorkeur aan volledig thuiswerken, terwijl 29 procent koos voor hybride werken. Een vergelijkbare trend is te zien in het Verenigd Koninkrijk. In België meldde 33,9 procent van de werknemers dat ze in 2022 regelmatig of soms vanuit huis werkten, een aanzienlijke stijging ten opzichte van 18 procent in 2019.

Stapje terug

Zoom komt terug op zijn eerdere beleid waarbij medewerkers onbeperkt vanuit huis kunnen werken. Het bedrijf had aan het begin van het jaar ongeveer 8.400 werknemers wereldwijd, waarvan de helft in de VS. In februari werden 1.300 banen geschrapt vanwege verminderde vraag na de piek van de coronapandemie.