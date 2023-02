Thomas Pieters die kiest voor de Saudische golftour? Voor 14 miljoen euro danst de beer

Beste lezer,

We hebben in deze nieuwsbrief de afgelopen maanden het ene economische doembericht na het andere op u afgevuurd. Maar daar lijkt nu echt wel een einde aan te komen. In 2023 wordt volgens het Planbureau de kentering ingezet. Er komt geen economische recessie en de inflatie zakt tegen het einde van het jaar naar een normaler niveau. En de loonindexering blijkt dan toch niet zo slecht geweest te zijn omdat ze de koopkracht van de Belgische consumenten op niveau heeft gehouden, waardoor de economie is blijven groeien.

Extreem hoge energieprijzen? Die lijken ook achter de rug te liggen. Op de termijnmarkt daalde de gasprijs zelfs naar zijn laagste niveau sinds eind 2021, nog voor de oorlog in Oekraïne. Al kan het nog wel enkele maanden duren voordat u dat ook daadwerkelijk op uw energiefactuur zult merken. Een opluchting voor velen, die zich vaak suf piekerden over hoe ze hun energieverbruik konden terugdringen. “Elke maand nog zit ik aan mijn spaarrekening, al is het steeds minder. Ik let alleszins nog heel goed op: kleren koop ik via Vinted en eten scoor ik vaak goedkoper via Too Good To Go”, getuigt alleenstaande moeder Natasja.

Wie zich zulke zorgen niet hoeft te maken, is Thomas Pieters. Deze Antwerpse professionele golfer heeft zopas beslist om de overstap te maken naar de Saudische LIV Golf Tour. De welkomstcheque van 14 miljoen euro zal er wel iets mee te maken hebben. Die beslissing zorgt voor controverse omdat deze golftour een typisch voorbeeld is van sportswashing. Saudi-Arabië probeert zijn imago op te vijzelen dankzij de sport en zo de aandacht af te leiden van de Saudische samenleving: de vrijheid van meningsuiting is er beknot, executies en lijfstraffen worden uitgevoerd, rechtszaken verlopen oneerlijk en vrouwen hebben minder rechten dan mannen. De CIA houdt kroonprins Mohammad bin Salman bovendien verantwoordelijk voor de vreselijke moord op journalist Jamal Khashoggi op de Saudische ambassade in Turkije. Maar ja, voor geld danst de beer. Ook andere bekendere golfers gingen trouwens al overstag voor veel meer geld.

De sportsector is geen toonbeeld van ethiek. De Engelse voetbalclub Newcastle is al enige tijd in handen van dezelfde Saudi’s. En het zou weleens kunnen dat Manchester United binnenkort wordt overgenomen door Jassim bin Hamad al Thani, een multimiljardair uit Qatar. Manchester City wordt dan weer onderzocht door de Premier League omdat de eigenaars uit Abu Dhabi jarenlang hun sponsorinkomsten kunstmatig hebben opgepompt om zo de Financial Fair Play-regels te omzeilen. Op iets kleinere schaal – en volledig legaal – is dat wat het Antwerp van voorzitter Paul Gheysens momenteel doet: de bouwmagnaat zal dit seizoen nog eens 47,5 miljoen euro in de club moeten pompen, zo komt het totaal al op 150 miljoen euro. Waanzin.

Sport is misschien een ver-van-uw-bedshow. Daarom keren we nog even terug af naar de gewone wereld en vestigen we uw aandacht op een aantal interessante praktische geldartikels. Moet u bijvoorbeeld het zakgeld van uw kinderen indexeren nu het leven ook voor hen duurder is geworden? Als u nog wat spaargeld heeft, loont het dan de moeite om te investeren in luxegoederen? En wist u dat het blauwe vinkje na Twitter binnenkort ook geld kost op Facebook en Instagram?

Veel leesplezier,

Dimitri Thijskens

Economiejournalist