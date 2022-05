Thomas De Gendt wint na 10 jaar opnieuw in de Giro, Mathieu van der Poel kleurt etappe

Vandaag stond in de Giro een korte, maar verraderlijke rit op het menu. De achtste etappe, met start en finish in Napels, bedroeg slechts 153 kilometer. Al moesten er wel heel wat kuitenbijters overwonnen worden. Spek voor de bek van de vluchters, maar ook van punchers zoals Mathieu van der Poel en Biniam Girmay.

Van der Poel wilde niet wachten tot de finale en trok meteen ten aanval. Maar voorin kreeg de Nederlander aanvankelijk amper steun, waardoor hij er zowaar alleen vandoor ging. Later besloot ‘MVDP’ toch te wachten op de achtervolgers. Zo kregen we een kopgroep van 21 renners, met daarin ook Girmay, Thomas De Gendt, Diego Ulissi en Guillaume Martin.

Door Martin kregen we een snelle koers. De Fransman volgde in het klassement op amper vier minuten van leider Juan Pedro Lopez. Het gevolg: Trek-Segafredo moest vol aan de bak in het peloton om hun roze kopman te beschermen. Én voorin moesten ze doorrijden om voorop te blijven.

Beeld Photo News

Op 46 kilometer van de streep gaf Van der Poel er nog eens een lap op. Zo werd de kopgroep uitgedund. Maar bij een nieuwe aanval van De Gendt, Harm Vanhoucke, Davide Gabburo en Jorge Arcas was de Nederlander niet mee. Iedereen keek nu eenmaal naar Van der Poel. De tol van de topfavoriet.

Nadien liepen de vier leiders uit, met dank aan De Gendt. De Belg van Lotto-Soudal had een fantastische dag en was de motor in de kopgroep. Van der Poel en Girmay probeerden in extremis nog naar voren te knallen, maar kregen de leiders niet meer te pakken. Finaal rolde Vanhoucke de rode loper uit voor De Gendt, die het in de sprint eenvoudig afmaakte. En dat tien jaar na zijn mythische zege op de Stelvio.

Beeld REUTERS

Thomas De Gendt: ‘Ik was in zo’n slechte vorm’

De Gendt was een van drie vertegenwoordigers van Lotto Soudal in een ruime ontsnapping van 21 renners, en was samen met ploegmaat Harm Vanhoucke ook mee toen daaruit vier renners wegreden. “In zo’n grote kopgroep, met goede renners als Van der Poel, Ulissi en Girmay, wisten we dat iedereen naar hen zou kijken”, analyseerde de Oost-Vlaming kort na zijn ritwinst de etappe.

“Mathieu viel in de voorlaatste ronde zo hard aan op een steile helling dat we met zijn drieën van Lotto Soudal werden gelost. Maar we keerden terug, en dus probeerden we zelf iets en vielen we aan. We wisten dat iedereen naar Mathieu en Girmay zou kijken om het gaatje te dichten. Zo sloegen we een kloofje. We hoopten dat we de laatste steile beklimming gingen kunnen overleven, en dat ze ons pas daarna terug zouden nemen. Maar ze bleven hangen op dertig seconden.”

Harm Vanhoucke speelde nadien een cruciale rol, door het tempo hoog te houden in de slotkilometers. Zo hield hij Van der Poel en Girmay af en kon De Gendt zich concentreren op de sprint. “Ik wist zeker dat ik die zou winnen. Harm gaf aan dat hij niet meer de benen had om zelf aan te vallen op de laatste klim. Dus zei ik hem om zo rap als hij kon op kop te rijden, en dat deed hij perfect. Tot 300 meter voor de streep. Ik moet hem hard bedanken. We deden het vandaag goed als ploeg.”

Zo boekte De Gendt op zijn 35e zijn tweede ritzege in de Giro, tien jaar na zijn demonstratie op de Stelvio. “Eindelijk. Als je me twee weken geleden had gevraagd of ik nog een rit in de Giro had kunnen winnen, dan had ik neen gezegd. Ik was in zo’n slechte vorm. Maar mijn goede benen zijn terug aan het komen.”

Beeld REUTERS

Zondag trekken de renners de bergen in, voor een 191 kilometer lange tocht naar de gevreesde Blockhaus. Die col in de centrale Apennijnen wordt twee keer beklommen, de eerste keer vanuit Pretoro (10,3 km, 7,6 %), dan vanuit Scafa. De slotklim is liefst 26 kilometer lang, aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,3 procent, met een laatste 10 kilometer aan 9,4 procent en pieken tot 14 procent. De Spanjaard Juan Pedro López (Trek-Segafredo) rijdt dan opnieuw in de roze trui. Na die loodzware opdracht kunnen de renners maandag in Pescara (Abruzzo) van een rustdag genieten.