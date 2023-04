‘Thinking Out Loud’: Ed Sheeran verdedigt zich al zingend en gitaarspelend in plagiaatzaak

Ongeveer een uur lang was de Britse zanger aan het woord. Hij beschreef zijn hele muzikale carrière, en voerde daarbij delen van ‘Thinking Out Loud’ op voor de jury.

Sheeran is aangeklaagd door de erfgenamen van songwriter Ed Townsend, die ‘Let’s Get It On’ in 1973 schreef met Marvin Gaye. Volgens de erfgenamen is het akkoordenschema uit het nummer gekopieerd.

De zanger ontkent dat, en legde aan de jury uit hoe hij zijn nummer uit 2014 thuis schreef met vriendin en medewerkster Amy Wadge. “Ik haal veel inspiratie uit dingen in mijn leven en familie”, zei hij. ‘Thinking Out Loud’ is geïnspireerd door de liefde van zijn grootouders voor elkaar, de dood van zijn grootvader en een nieuwe relatie die hij net was begonnen.

Het nummer kwam in enkele uren tot stand tijdens een brainstormsessie. In eerste instantie luidde de tekst ‘I’m singing out now’, wat later veranderd werd in ‘I’m thinking out loud’. Na zijn uitleg nam Sheeran een akoestische gitaar van achter de getuigenbank, speelde het akkoordenschema en zong de openingswoorden: “When your legs don’t work like they used to.”

‘Ik zou wel een idioot zijn’

Bij het begin van het proces had rechter Louis Stanton de jury gewaarschuwd: “Er zal muziek gedraaid worden in de rechtszaal, maar dansen staan we niet toe.”

In hun openingsverklaring speelden de advocaten van de aanklagers een video af van Sheeran tijdens een concert in Zürich. Daar speelde hij afwisselend delen van ‘Thinking Out Loud’ en ‘Let’s Get It On’, wat volgens hen zo goed als een bekentenis is.

Sheeran reageerde daarop: “De meeste popsongs passen bij de meeste popsongs. Als ik had gedaan waarvan u me beschuldigt, zou ik wel een idioot zijn om dat te doen op een podium voor 20.000 mensen.”

De zanger zal wellicht maandag zijn getuigenis hervatten. Een jaar geleden moest hij zich in Londen ook al verantwoorden voor het ontstaan van zijn wereldhit ‘Shape Of You’, na beschuldigingen dat zijn nummer te veel leek op ‘Oh Why’ van Sami Chokri. De rechter sprak hem toen vrij.

▶ ‘Thinking Out Loud’ van Ed Sheeran:

▶ ‘Let’s Get It On’ van Marvin Gaye: