Thibaut Courtois scheurt kruisband: doelman van Real Madrid staat zes maanden aan de kant

Real Madrid is zijn doelman voor lange tijd kwijt. Volgens een ooggetuige schreeuwde Courtois het uit, en greep hij meteen naar de knie.

Medische onderzoeken bevestigden de vrees van Real Madrid: Courtois heeft zijn kruisband van de linkerknie gescheurd. Hij wordt een van de komende dagen geopereerd. Hij zal vijf tot zes maanden aan de kant staan.

Courtois sukkelt al een tijdje met de knieën. Twee maanden geleden haalde hij nog een ontsteking in de knie aa als argument om het kamp van de Rode Duivels te verlaten. Op tournee in de Verenigde Staten ontsnapte hij op training al eens aan een blessure. Hij sloeg toen een match over.

Bij een zware blessure wordt een beslissing over zijn toekomst bij de Rode Duivels ook meteen voor een tijdje uitgesteld. Courtois kreeg maandag bezoek van Frank Vercauteren, die kwam bemiddelen in zijn twist met Domenico Tedesco over de aanvoerderskwestie.