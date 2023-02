The Washington Post: ‘Facebook-moeder Meta wil nog eens duizenden mensen ontslaan’

In november kondigde Meta al aan 11.000 banen, of ongeveer een op de acht, te schrappen. Topman en oprichter Mark Zuckerberg zei toen dat hij de blijvende veranderingen in het gedrag van mensen door de coronapandemie verkeerd had ingeschat. Hij stelde dat 2023 het "jaar van efficiëntie" zou worden en dat Meta zich meer op de winstgevendheid zou gaan richten.

Beleggers klaagden al enige tijd dat Meta te veel geld investeerde in ‘the metaverse’, een virtuele wereld waarin we op zeker moment allemaal onze tijd gaan doorbrengen als het aan Zuckerberg ligt. Ook de investeringen daarin werden al teruggeschroefd.

Verschillende techbedrijven snijden de laatste maanden hard in hun personeelsbestand. Zo schrapte Alphabet, het moederbedrijf van Google, 12.000 banen. Microsoft zette 10.000 personeelsleden op straat en Amazon ging met 18.000 medewerkers minder verder.