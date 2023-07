‘The Last of Us’ haalt liefst 24 Emmy-nominaties binnen en schrijft daarmee geschiedenis

Wat begon als een horror-videogame met zombies, mondde in 2023 uit in een wereldwijd fenomeen. De HBO-serie The Last of Us, met in de hoofdrol Pedro Pascal en Bella Ramsey, scheerde hoge toppen. En dat vertaalt zich nu in maar liefst 24 nominaties voor de Emmy Awards. Dit in onder meer de categorieën ‘beste dramareeks’, ‘beste acteur in een dramaserie’ en ‘beste actrice in een dramaserie’. Een record voor een live action-adaptatie van een videogame.

Tot voor kort leek er dan ook nog een ‘vloek’ te rusten op de verfilmingen van populaire videogames, maar daar bracht The Last of Us officieel verandering in. De wereld leek volledig in de ban en ook de critici en media spraken vol lof. Zo werd de reeks door de BBC omschreven als “bij uitstek de beste adaptatie van een videogame ooit gemaakt” en benoemde ook The Guardian de tv-show als “een van de beste die je dit jaar zult zien.” Of de reeks zijn nominaties zal kunnen verzilveren, valt nog even af te wachten. De uitreiking staat gepland op maandag 18 september 2023.

Schimmel

De serie gaat over een eigenaardig gemuteerd virus, een parasitaire schimmel, die mensen in een razendsnel tempo in besmettelijke zombies doet veranderen. De kijker maakt kennis met de alleenstaande vader Joel (Pedro Pascal) die na een tijdsprong plots als smokkelaar fungeert in een streng bewaakte quarantainezone in Boston.

Maar dan krijgt hij een levensbelangrijke missie. Hij moet een ‘pakketje’ smokkelen van Boston naar het westen van de Verenigde Staten. Maar dat pakketje blijkt het pubermeisje Ellie (Bella Ramsey) te zijn. Waarom? Ze is immuun voor het virus en kan hoop bieden op een vaccin. Joel krijgt de aartsmoeilijke missie om het meisje heelhuids te vervoeren naar haar bestemming, met gevaar voor eigen leven.

