The Guardian vroeg Kevin De Bruyne of hij niet té veel verdient: ‘Het is geen populair antwoord, maar nee’

De journalist van ‘The Guardian’ raakte met het grote geld dat topvoetballers als De Bruyne verdienen een gevoelig thema aan. Zijn weeksalaris bij City zou circa 385.000 pond (450.000 euro) bedragen, ofwel meer dan 23 miljoen euro per jaar. ‘KDB’ antwoordt eerlijk op de vraag of hij vindt dat de club hem te veel betaalt.

“Nee”, zegt hij. “Ik vergelijk het met een zanger bij een concert en er komen 60.000 mensen op af. Ik bekijk het logisch. Er kijken miljoenen mensen naar het voetbal op tv (...). Het inkomen van een club ligt tussen 500 en 600 miljoen pond (580 en 700 miljoen euro). Ja, het is veel geld, maar is het te veel? Als de club het kan betalen, is het niet te veel. Het is geen populair antwoord, maar zo zie ik het.”

‘Een dunne lijn’

Topvoetballers in Engeland staan enorm in de kijker. De Bruyne is het leven in de spotlights intussen gewoon, al heeft dat wel invloed op zijn dagelijkse bestaan. “Als je van een leven zonder aandacht - waar je ook bent - gaat, naar een leven waar mensen je aandacht geven, dan verandert dat jou. Ofwel laat je alles gebeuren, ofwel blok je alles af. Sommige mensen houden van al die aandacht, maar na een tijdje wordt het zoveel dat het je opslokt. En als je de aandacht afhoudt, kom je arrogant over. Je bewandelt een dunne lijn.”

De Bruyne zegt er wel bij dat het voor Engelse topspelers nog moeilijker is: “Dat komt de aandacht van overal. Het zou te veel voor me zijn.”

De Bruyne zoekt de spotlights niet op. Naast zijn passie voor voetbal draait zijn leven vooral rond zijn familie, met zijn vrouw Michèle Lacroix heeft hij drie kinderen, zoontje Mason (6) en Rome (4), en dochtertje Suri (2). En reken de witgrijze kat ‘Coco’ ook maar als deel van het gezin. “Naast het voetbal draait het allemaal om de familie. Dat is mijn leven”, zegt De Bruyne. En niet dat zijn twee zonen al zelf voetballen: “Neen. Ik weet niet of zij geïnteresseerd zijn. Ze gaan wel naar het voetbal kijken. Mijn oudste speelt wat piano en loopt graag. Hij is een goede loper.”