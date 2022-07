‘The Godfather’-acteur James Caan (82) overleden

“Het is met grote droefenis dat wij het overlijden van Jimmy melden”, klinkt het op de Twitter-pagina van James Caan. De acteur stierf ’s avonds, op 6 juli. “De familie is blij met jullie liefde en gemeende condoleances en vraagt dat jullie hun privacy blijven respecteren in deze moeilijke tijd.” Een doodsoorzaak werd niet gegeven.

James Caan was het best bekend voor zijn rol als Santino ‘Sonny’ Corleone in The Godfather. Eerder dit jaar gaf hij nog een interview aan The New York Post naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de film. “Een van de dingen die The Godfather zo succesvol maakte – naast de briljante regie, het scenario en de geweldige acteurs – was dat iedereen er oprecht van genoot om de film te maken. Dat plezier spat van het scherm. Ik denk dat het publiek wel merkt dat we veel plezier gemaakt hebben.”

James Caan als 'Sonny' Corleone in The Godfather. Beeld rv

De acteur gaf in datzelfde interview ook toe dat hij eigenlijk auditie had gedaan voor de rol van Al Pacino. “Ik wilde zelf Sonny spelen, want dat is wat Francis (Ford Coppola, de regisseur, red.) wilde. Maar op een avond belde hij me op: ‘Jimmy, de studio wil dat je hierheen komt en een test doet.’ Ze wilden dat ik Michael zou spelen. Dus ik ging naar New York en deed auditie. Daarna kwam Al Pacino. Hij was een beetje zelfdestructief. Ze hebben hem een waarschuwing gegeven: doe dat niet opnieuw, of je bent ontslagen. Maar Francis kreeg op het einde wat hij wilde. Dat is altijd zo.”

James Caan speelde ook in Misery en El Dorado. Volgend jaar moet er nog een film van hem verschijnen, Gun Monkeys.