Testaankoop: vier op tien Belgen moeten aan spaargeld zitten om rond te komen

Een kwart van de Belgen heeft aan het einde van de maand geen cent meer over. Dat blijkt uit een enquête van Testaankoop over de gestegen levensduurte. Sommigen moeten bij vrienden en familie aankloppen om hen uit de nood te helpen.

In april vorig jaar deed de consumentenorganisatie al een bevraging over de impact van de stijgende prijzen op het gedrag van de bevolking. Eind 2022 deed Testaankoop de enquête nog eens over en stelde vast dat de lasten alsmaar zwaarder werden om te dragen.

Het deel van de Belgen dat aan het einde van de maand niets meer overhoudt, steeg licht van 25 procent in april naar 27 procent in december.

57 procent geeft aan dat zijn financiële situatie beduidend slechter is in vergelijking met 2021, toen er nog geen sprake was van de oorlog in Oekraïne, die de energieprijzen omhoog dreef. Vooral vrouwen, werklozen en respondenten die in Brussel of Wallonië wonen, geven dat antwoord.

Veel marge om nieuwe prijsstijgingen op te vangen, is er in veel huishoudens niet meer. Zowat een derde van de respondenten geeft aan dat het dat niet meer kan. Vier op de tien Belgen moeten nu aan hun spaargeld zitten om rond te komen. Een kleine minderheid - een op de acht - moet geld lenen bij vrienden of familie om de kosten te dekken.

Verwarming

Door de gestegen levensduurte zetten veel Belgen hun leven in besparingsmodus. Een derde snoeide in zijn vrijetijdsbesteding en ging bijvoorbeeld minder naar culturele activiteiten, zoals concerten, theatervoorstellingen of musea. Iets minder (30 procent) geeft minder uit aan restaurant- of cafébezoekjes of aan reizen. Een kwart koopt ook minder voedsel.

Het zal niet verbazen dat de meeste Belgen (94 procent) door de gestegen gasprijzen zuiniger zijn geworden op hun verwarming. Ongeveer drie op de vier landgenoten zetten de thermostaat lager en maar liefst 55 procent heeft de verwarming vaker volledig uitgeschakeld.

Op dit vlak is er nog een klein lichtpunt te melden. Door de hoog oplopende energiefacturen zoeken velen naar mogelijkheden om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Als ze manieren gevonden hebben om op energie te besparen, wil 64 procent die ook volhouden als de prijzen weer dalen.

Maar ondertussen nemen die hoge energiefacturen wel nog een serieuze hap uit het budget van mensen die financieel al in een precaire situatie zitten. 66 procent van de respondenten die het financieel moeilijk hebben, geeft aan dat het betalen van de energiefacturen voor hen heel moeilijk, zo niet onmogelijk is geworden.

De resultaten wijzen verder nog op een groeiend wantrouwen tegenover de overheid, die volgens meer dan de helft van de bevraagden niet in staat is om te controleren of de prijsstijgingen van bedrijven wel gerechtvaardigd zijn. Zeven op de tien denken dat bedrijven er vooral hun winsten mee opkrikken.

“We hopen dat de overheid luistert naar deze boodschap en ze echt ernstig neemt”, zegt Laura Clays, woordvoerder van Testaankoop. “Veel consumenten vinden dat er meer controle moet zijn op die stijgende prijzen.”