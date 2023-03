Testaankoop trekt aan alarmbel over fiberuitrol Proximus

De uitrol van het fibernetwerk van Proximus gaat hard. In 2022 kwamen er maar liefst 469.000 nieuwe aansluitingen bij op het glasvezelnetwerk, waardoor klanten een snellere en stabielere internetverbinding krijgen. Toch blijkt die omschakeling bij heel wat klanten niet van een leien dakje te lopen. Testaankoop ontving het afgelopen half jaar 116 klachten over de fiberuitrol. Een op de tien klachten die Testaankoop over de internetprovider binnenkrijgt, gaat over de overstap naar fiber.

Zo melden klanten dat ze ontevreden zijn over de installatie, bijvoorbeeld omdat er gaten in de muur of het voetpad gemaakt worden die nadien niet opgevuld worden. Ook ontving Testaankoop klachten van mensen die hun factuur zagen stijgen, ondanks beloftes dat een fiberabonnement tegen dezelfde prijs geleverd zou worden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij klanten van Scarlet, de lowcostdochteronderneming van Proximus. Omdat Scarlet geen glasvezelverbindingen aanbiedt, krijgen die klanten van Proximus een promotie waardoor ze twee jaar lang een Proximus-abonnement voor het lagere Scarlet-tarief krijgen. Alleen stellen heel wat klanten vast dat die promotie na installatie niet toegepast wordt.

Nog volgens klanten zouden onderaannemers zeggen dat Proximus het abonnement afsluit van wie weigert om zich aan te sluiten bij het fibernetwerk. “Dat kan niet de bedoeling zijn”, zegt Haroun Fenaux, woordvoerder van Proximus. “Op termijn gaan we het netwerk van oude koperkabels uitfaseren, maar we geven alle klanten de mogelijkheid om nog vijf jaar hun huidige abonnement te houden.”

Fenaux wijst er ook op dat de klachten Proximus ertoe hebben aangezet om een charter uit te werken met de onderaannemers. Dat charter moet garanderen dat de fiberwerven voortaan correcter verlopen.