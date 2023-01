Tesla verkoopt minder auto’s dan gehoopt: forse prijsdalingen moeten redding brengen

Steeds meer elektrische wagens komen op de markt, waardoor de concurrentie feller wordt, en dat merkt ook Tesla. Met de lagere prijzen hoopt het bedrijf van miljardair Elon Musk de verkoop dan ook te kunnen opkrikken.

De prijs kan tot 20 procent lager gaan, afhankelijk van het model en de markt. Zo is bij de duurste modellen op de Amerikaanse thuismarkt sprake van een prijsdaling die kan oplopen tot 21.000 dollar. De goedkoopste versie van de Model Y wordt 20 procent goedkoper op de Amerikaanse markt. De basisversie kost er dan 52.990 dollar, wat nog zakt omdat er sinds kort in de VS een belastingkrediet is dat kan oplopen tot 7.500 dollar.

Ook in de belangrijke Europese markten, waaronder Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, zijn de prijzen verlaagd. In Nederland, België, Oostenrijk en Zwitserland worden Tesla’s eveneens goedkoper. Zo zakt in België de prijs van het instapmodel van een Model 3 van 52.990 euro tot 44.900 euro, of een verschil van liefst 8.000 euro. Bij een Model Y bedraagt de nieuwe prijs 46.990 euro, terwijl dat eerder nog 49.990 euro was. De prijzen van de duurdere modellen, S en X, dalen niet.

In Duitsland zakt de prijs van de instapversie met 9.100 dollar tot 44.890 euro, wat bijna 17 procent minder duur is. Bij een Model 3 zakt de prijs er van de instapversie zowat 6.000 euro tot 43.990 euro, een daling met ongeveer 12 procent.

Door de prijsverlagingen worden de Tesla-modellen iets betaalbaarder voor meer consumenten. De prijsverlagingen zijn echter nadelig voor degenen die onlangs een Tesla hebben gekocht, aangezien de tweedehandswaarde nu lager is.

Onlangs had Tesla al de prijzen verlaagd in China. Daar zakte de prijs van de twee modellen met 10 procent. Het was er de tweede daling, na een eerste knip in oktober vorig jaar. Tesla heeft in China steeds meer af te rekenen met concurrentie van Chinese constructeurs als BYD, Xpeng en Nio. Honderden Chinese Tesla-rijders demonstreerden afgelopen weekend voor showrooms en distributiecentra van de autofabrikant uit onvrede over de prijsverlaging. Zelf kochten ze onlangs nog hun nieuwe auto en ze zijn de korting dus net misgelopen. De boze Tesla-eigenaars eisten dat Tesla hun het prijsverschil alsnog zou uitkeren. Veel demonstranten kochten hun Tesla net vlak voor de jaarwisseling om nog te profiteren van een subsidieregeling die eind 2022 afliep.

“Het is misschien een normale zakelijke praktijk, maar dit is niet hoe een verantwoordelijke onderneming zich zou moeten gedragen”, klaagde een Tesla-eigenaar die zaterdag protesteerde bij het leveringscentrum van het bedrijf in een voorstad van Shanghai. Tesla is evenwel niet van plan om hun nu te gaan compenseren, heeft een woordvoerder laten weten aan persbureau Reuters.