Tesla-topman Elon Musk zet oorlog tegen thuiswerk voort: ‘Personeel krijgt ‘verklaar jezelf’-mail bij afwezigheid’

Elon Musks strijd tegen thuiswerk is nogmaals geëscaleerd. Tesla blijkt bij te houden hoe vaak zijn werknemers opdagen op kantoor, wie aan het einde van de maand niet genoeg aanwezig was, krijgt een geautomatiseerde mail. De Britse krant The Telegraph kon naar eigen zeggen zo’n bericht inkijken.

“U ontvangt deze e-mail omdat er geen registratie is geweest van uw badge in een Tesla-faciliteit, op ten minste 16 dagen in een periode van 30 dagen. Ter herinnering: alle medewerkers worden fulltime op kantoor verwacht.”

De ontvangers moeten vervolgens antwoorden met een verklaring waarom ze afwezig waren. En dat valt volgens de krant niet in goede aarde bij heel wat werknemers. Zo zijn er verschillende klachten te vinden op het online netwerkforum Blind. “Dit voelt verkeerd. Ik kan niet goed verwoorden waarom het me stoort, het voelt alsof het een stap te ver is. Het is controlerend. Het is respectloos”, schrijft iemand.

Lees ook De jeugd van Elon Musk: van gepeste computernerd tot rijkste man ter wereld ‘De ene na de andere collega vertrok, puur door een gebrek aan respect’: wanneer je baas je niet meer vertrouwt

Dat de rijkste man ter wereld geen voorstander is van thuiswerk bleek eerder al uit een gelekte mail die thuiswerkers aanmaande ‘om te vertrekken’. Elon Musk zou toen rondgemaild hebben dat iedereen “minimaal” 40 uur op kantoor moet zijn. “Als je niet komt opdagen, gaan we ervan uit dat je ontslag hebt genomen”, staat er te lezen in het bericht. “Er zijn natuurlijk bedrijven die dit niet eisen, maar wanneer was de laatste keer dat ze een geweldig nieuw product hebben verscheept? Dat is al een tijdje geleden”, schreef Musk volgens Amerikaanse media achteraf nog in een tweede personeelsmail.

Musk ging op Twitter niet direct in op de vraag of de e-mail authentiek was. Wel gaf de miljardair sterke aanwijzingen dat dit wel zo was. Zo reageerde hij fel op een opmerking over werken op kantoor als “verouderd concept”.