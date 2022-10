► Tesla stelt prototype van humanoïde robot Optimus voor: halen we hem straks voor 20.000 dollar in huis?

De topman van Tesla maakt zich sterk dat zijn bedrijf aan die prijs - een derde van wat een Tesla Model Y kost - miljoenen exemplaren van de robot kan verkopen. “Er is wel nog veel werk aan de winkel om Optimus te verfijnen”, aldus Musk op de ‘AI Day’ van Tesla in Palo Alto in Californië.

Tijdens de voorstelling toonde het bedrijf een prototype dat in februari is ontwikkeld. De robot zwaaide even naar het publiek, en Tesla toonde een video waarin de robot eenvoudige taken uitvoert, zoals planten water geven, het dragen van dozen en het optillen van metalen staven in een Tesla-fabriek.

De Tesla-miljardair is ervan overtuigd dat robots kunnen bijdragen aan “een toekomst met overvloed, een toekomst zonder armoede", zei hij. Eerder had Musk al geopperd dat het robotproject van Tesla belangrijker zou kunnen worden dan de autoproductie.

Goede prijs

Henri Ben Amor, een professor robotica aan de universiteit in Arizona, is enthousiast over het prijsdoel van Musk. Hij vindt 20.000 dollar een goed richtpunt, aangezien de huidige prijs voor een humanoïde robot rond de 100.000 dollar ligt. “Er is wel nog enige discrepantie tussen wat Tesla ambieert en wat ze hebben gepresenteerd”, zegt Ben Amor. “Op vlak van snelheid, behendigheid, het vermogen om stabiel te lopen, ... is er nog veel werk aan.”

Aaron Johnson, professor werktuigbouwkunde aan de Carnegie Mellon University in Pittsburgh, is onder de indruk van de snelheid waarmee Tesla vooruitgang boekt. Het bedrijf kondigde pas in augustus vorig jaar aan dat aan een humanoïde robot werkt. “Maar wat nog troebel blijft, is waarom deze robot zo nuttig is dat je er miljoenen exemplaren van zou maken.”

Elon Musk op het podium met de humanoïde robot 'Optimus' van Tesla. Beeld AFP