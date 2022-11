Tesla start eind 2023 met de massaproductie van de Cybertruck, twee jaar later dan gepland

Tesla gaf vorige maand al aan dat het bezig is om zijn fabriek in Austin, in de staat Texas, klaar te maken om de Cybertruck te gaan bouwen. De “vroege productie” zou daarbij medio 2023 van start gaan. “We zitten in de laatste ronde voor de Cybertruck”, verklaarde Musk destijds tijdens een telefonische bijeenkomst met financiële analisten.

De geleidelijke start van de productie van de elektrische pick-uptruck in de tweede helft van volgend jaar zou betekenen dat Tesla pas begin 2024 inkomsten zou kunnen gaan boeken met het nieuwe model, dat als een belangrijke aanjager van de toekomstige groei van het bedrijf wordt beschouwd. Ook zullen de geschatte honderdduizenden potentiële kopers, die 100 dollar hebben betaald om een Cybertruck te reserveren, nog een jaar langer moeten wachten op hun pick-up.

Tesla heeft nog geen definitieve prijs vastgesteld voor de Cybertruck. In 2019 ging het bedrijf er nog van uit dat de verkoopprijs onder de 40.000 dollar zou liggen, maar de prijzen voor nieuwe voertuigen zijn sindsdien gestegen. Ook Tesla heeft de prijzen voor zijn hele assortiment verhoogd.

Musk onthulde de Cybertruck met zijn scherpe hoeken in 2019, waarbij de ontwerper van de pick-up de onbreekbare ruiten van pantserglas van het voertuig brak. Het bedrijf heeft de productie sindsdien drie keer uitgesteld, van eind 2021 tot eind 2022 en vervolgens tot begin 2023, en onlangs tot medio 2023. In januari noemde Musk tekorten aan onderdelen als reden om de lancering naar 2023 te verschuiven.

Met de lancering van de Cybertruck zet Tesla een stap in een van de meest winstgevende segmenten van de Amerikaanse markt. Het bedrijf gaat daarmee ook de concurrentie aan met elektrische pick-ups van onder meer Ford en Rivian, die tot nu toe slechts beperkte aantallen van hun pick-ups op de markt hebben gebracht.

In mei stopte Tesla met het aannemen van bestellingen voor de Cybertruck buiten Noord-Amerika. Musk zei toen dat er al meer bestellingen voor de pick-uptruck waren binnengekomen dan het bedrijf zou kunnen leveren in de eerste drie jaren na de start van de productie.