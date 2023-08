Terwijl de economie slabakt, stopt China met de publicatie van jeugdwerkloosheidcijfers

Dat China zich zorgen maakt om de staat van de eigen economie, de op een na grootste ter wereld, bleek dinsdag wel uit een besluit van de Chinese centrale bank. Die verlaagde voor de tweede keer in drie maanden tijd een belangrijk rentetarief voor kortetermijnleningen. De beleidsmakers hopen daarmee de bevolking en het bedrijfsleven tot meer uitgaven en investeringen aan te zetten.

Vooral Chinese jongeren lijken de klappen van de teruggevallen economische groei te moeten opvangen. In de laatste maand waarover het Chinese statistiekbureau cijfers publiceerde, steeg het percentage werklozen onder jongeren (16 tot 24 jaar) tot recordhoogte. Ruim 21 procent van hen kon toen geen baan vinden. In 2018 lag dit percentage nog rond de 10 procent.

Studenten

Officieel schort het Chinese statistiekbureau de publicatie van de jeugdwerkloosheidscijfers op om de registratie te ‘optimaliseren’. Een woordvoerder legde uit dat het bureau twijfelt over de rol van de vele studenten in deze leeftijdsgroep. “De samenleving heeft verschillende opvattingen over de vraag of studenten die al voor hun afstuderen op zoek zijn naar een baan moeten worden opgenomen in enquêtes en statistieken over de beroepsbevolking”, aldus de woordvoerder.

Critici denken juist dat het China momenteel gewoon niet goed uitkomt om de cijfers vrij te geven. Volgens persbureau Reuters waren op Weibo, een in China populaire netwerksite, verscheidene kritische geluiden te horen. “Er is een gezegde dat ‘je kop in het zand steken’ heet”, reageerde een gebruiker. Een andere gebruiker schreef: “Als je je ogen sluit, bestaat het niet.”

Winkelverkopen

China heeft al langer moeite om de malaise van de strenge lockdowns, die pas afgelopen winter eindigden, achter zich te laten. Uit macro-economische cijfers die China dinsdag bekendmaakte, blijkt dat de weg omhoog nog niet is ingezet. Zo gaven Chinese consumenten in juli minder uit dan verwacht. Vergeleken met een jaar eerder stegen de winkelverkopen in juli weliswaar met 2,5 procent, maar dat percentage ligt lager dan in juni (3,1 procent). Voor juli hadden economen op een groei van 4,5 procent gerekend.

Ook andere, dinsdag gepresenteerde cijfers stemmen China weinig hoopvol. Zo nam de industriële productie vorige maand met 3,7 procent toe, terwijl gerekend werd op een stijging van 4,4 procent. De cijfers suggereren dat China moeite heeft om de groeidoelstelling van 5 procent voor dit jaar te halen.

Pepijn de Lange