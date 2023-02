Terwijl Brussel en Vlaanderen vechten over opvang asielzoekers, heeft het leger nog 365 slaapplekken

Terwijl Brussel en Vlaanderen vechten over de opvang van asielzoekers uit de Paleizenstraat, staan 365 slaapplaatsen gewoon leeg. Het gaat specifiek over plaatsen in opvanglocaties waarvoor het Belgische leger de infrastructuur of het materiaal levert. Zo zijn er in het noodopvangcentrum op het voormalige militaire domein in Glons normaal 300 opvangplaatsen. Slechts 157 zijn daarvan bezet. Op de voormalige site van de civiele bescherming in Jabbeke staan ook tenten van het leger, goed voor 132 noodopvangplaatsen; 54 daarvan zijn ingenomen. In het militair domein in Berlaar, tot slot, is er een opvangcentrum voor 750 asielzoekers; 606 bedden zijn ingevuld.

Volgens minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) heeft het Belgische leger zijn deel al gedaan. “In totaal zijn er vandaag zevenduizend plaatsen beschikbaar in militaire infrastructuur of ex-infrastructuur. Meer dan duizend daarvan zijn de laatste maanden gecreëerd.” Defensie stelt zich dan ook de vraag waarom, nu de problematiek zo acuut is, nog altijd niet al die plekken ingevuld zijn.

Hoewel de locaties van het leger zijn, is het Fedasil dat op alle locaties instaat voor de opvang. Zij kampen al lang met een personeelstekort. Maar woordvoerder Lies Gilis ziet de oorzaak toch vooral elders. “Glons en Jabbeke zijn noodopvang. We moeten daar altijd een marge vrijhouden, zodat we gezinnen en minderjarigen die ’s ochtends arriveren altijd opvang kunnen bieden.” Fedasil hanteert een drempelwaarde van 92 procent. Eens die bereikt is, is hun netwerk ‘volzet’.

Daarnaast zijn er volgens Gilis ook steeds ‘verliesplaatsen’. Een kamer voor zes personen waar al een gezin van vier in zit, vul je niet op met twee alleenstaande mannen, is de redenering. “Een opvangcentrum zit dus nooit honderd procent vol”, zegt woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen Joachim Deman. In het centrum in Berlaar, dat het Rode Kruis uitbaat in naam van Fedasil, zou de bouw van nieuwe containers voor alleenstaande mannen tijdelijk enkele plaatsen onbeschikbaar maken. Ook in Glons liggen volgens Fedasil ‘infrastructuurwerken’ aan de basis.

Volgens het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) zullen er binnenkort wel opnieuw mensen naar Berlaar gestuurd worden. Een vechtpartij ligt mogelijk aan de basis van de tijdelijke capaciteitsvermindering. In Jabbeke en Glons zouden de bewonersaantallen dan weer constant fluctueren, omdat bewoners zo snel mogelijk naar reguliere centra gestuurd worden.

Maar of dat allemaal de honderden niet gebruikte plaatsen kan verklaren, is wel de vraag. Ons land kampt al maanden met een opvangcrisis. Eind vorig jaar sliepen tijdens vriestemperaturen asielzoekers, inclusief gezinnen met kinderen, op straat.

Intussen blijft De Moor vooral focussen op de hoge instroom en lage uitstroom van asielzoekers om de opvangcrisis te bezweren. Ze trekt vandaag naar de ministerraad met een pakket aan maatregelen daarrond.