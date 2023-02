Teruggehaalde Nederlandse IS-vrouw vervolgd voor misdrijven tegen jezidi’s: vrouw uit Hengelo hield slaaf

Volgende week leidt het Openbaar Ministerie in Nederland de zaken in tegen twaalf vrouwen die in november terugkeerden uit de kampen in Syrië. Ze riskeren een veroordeling voor lidmaatschap van een terreurgroep, maar een van hen riskeert meer.

“Een van hen wordt ook verdacht van slavernij als misdrijf tegen de menselijkheid”, schrijft het Openbaar Ministerie in een mededeling. “De vrouw wordt ervan verdacht in 2015 in Syrië een jezidi-vrouw te hebben gebruikt als slaaf.”

De jezidi’s zijn een etnische en religieuze minderheid in Syrië en Irak. Terreurgroep Islamitische Staat voerde een genocide uit op dit volk. Mannen werden uitgemoord, vrouwen en kinderen tot slaaf gemaakt.

De Nederlandse Hasna A., die in 2015 naar Syrië vertrok, riskeert nu een veroordeling voor een internationaal misdrijf. Daarvoor ligt de bewijslast hoger dan voor lidmaatschap van een terreurgroep. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat jezidi’s tegen haar getuigen.

“Je start geen vervolging voor internationale misdrijven als je niet al zicht hebt op voldoende mogelijke bewijzen”, zegt Tanya Mehra, onderzoekster aan het Internationaal Centrum voor Counterterrorisme ICCT in Den Haag.

Duitsland

Met deze vervolging treedt Nederland in de voetsporen van Duitsland, dat als eerste in Europa een afreiziger veroordeelde voor betrokkenheid bij de genocide. In 2021 veroordeelde de Duitse rechtbank IS-lid Jennifer W. voor de dood van een jezidi-kind. Haar echtgenoot had het kind, dat samen met haar moeder bij hen als slaaf in huis was, als straf buiten vastgebonden en het overleed van de dorst. Jennifer W. was medeplichtig aan de moord op het meisje door geen hulp te bieden. Haar man kreeg even later levenslang voor de feiten.

In België heeft het federaal parket minstens zes dossiers van Belgische jihadisten die wellicht betrokken waren bij de slavernij van jezidi’s, maar er is nog geen vervolging ingesteld. Dat kwam aan het licht na een reeks in De Morgen over de betrokkenheid van Belgen bij de genocide.