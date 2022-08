Terroristen in Zaventem wilden eigenlijk aanslag plegen op EK voetbal in Frankrijk

Ongeveer 75.000 mensen stroomden op die avond samen aan het Stade de France. Ook de Franse president François Hollande zat op de tribune om het Franse nationale team aan te moedigen, dat tegen Roemenië speelde.

Toen de terreurgroep in maart 2016 in België toesloeg, met aanslagen op Brussels Airport en het metrostation van Maalbeek, waarbij 32 mensen stierven, deden al snel geruchten de ronde dat die doelwitten eigenlijk maar een tweede keuze waren. De terroristen hadden vroeger dan gepland gehandeld omdat ze in het nauw gedreven waren door de arrestatie van Salah Abdeslam, bleek uit conversaties die teruggevonden werden op een achtergelaten computer.

De terreurcel overwoog een lange lijst van doelwitten, blijkt uit de akte van inbeschuldigingstelling. Er waren ook doelwitten in België bij. Zo onthullen de computers van de terroristen dat er werd gezocht naar informatie over kerncentrales, de Antwerpse haven, de legerkazerne van Flawinne en de ambtswoning van de premier, volgens HLN en VTM Nieuws.

Perslek

In een reactie betreurt het federaal parket vrijdagavond dat informatie uit de akte van inbeschuldiginstelling drie maanden voor de start van het proces uitlekt in de pers. “Uit respect voor de slachtoffers en hun familie wou het federaal parket een zekere mate van vertrouwelijkheid behouden over het document, in ieder geval zolang het niet zeker was dat alle burgerlijke partijen ze ontvangen hadden”, zegt Eric Van Duyse, woordvoerder van het federaal parket.

Journalisten ontvangen in het algemeen een kopie van de akte van inbeschuldingstelling voor het begin van de start van het proces, maar dat gebeurt op vertrouwelijke basis. Bedoeling is dat de journalisten zich zo kunnen inlezen voor de start van het proces. De akte van inbeschuldigingstelling wordt pas publiek nadat de procureur die heeft voorgelezen, op de eerste dag van het proces.