Tennisser Nick Kyrgios verschijnt in oktober voor gerecht in Australië, ook tennisfan stapt naar rechter tegen Australiër

De 27-jarige Kyrgios, die op de ATP-ranking op de 26e plaats staat, verscheen dinsdag niet op de eerste hoorzitting. Zijn advocaat had verzocht om uitstel van de zaak naar 25 november, omdat de tennisser niet vaak in de Australische hoofdstad verblijft en eind november voor hem het beste uitkwam. De rechter wees dat verzoek af en verdaagde de zaak naar 4 oktober.

Jason Moffett, de advocaat van Kyrgios, vertelde begin vorige maand aan The Canberra Times dat de aanklacht “in de context van een huishouden” gezien moet worden. “De aanklacht is ernstig en meneer Kyrgios neemt deze dan ook heel serieus. Aangezien het een lopend juridisch dossier is, gaat hij geen reactie geven op dit moment. Wanneer de tijd aangebroken is, zullen we communiceren met de media.”

‘Zevenhonderd drankjes’

Een toeschouwer die deze zomer aanwezig was bij de finale van Wimbledon tussen Novak Djokovic en Nick Kyrgios, gaat juridische stappen ondernemen tegen Kyrgios, De tennisser beschuldigde de bezoeker ervan dat ze dronken was en “zevenhonderd drankjes” had genuttigd.

Kyrgios deed tijdens de eindstrijd zijn beklag bij de umpire omdat hij werd gehinderd door de toeschouwer. “Ze leidt me af bij het serveren en dat tijdens de finale van Wimbledon. Ze praat tijdens het tennissen, wat is nog acceptabel? Laat haar verwijderen. Ik weet precies om wie het gaat: diegene in die jurk die eruit ziet alsof ze al zevenhonderd drankjes op heeft”, foeterde de Australiër vanaf zijn stoel richting de scheidsrechter.

Anna Palus beschuldigt Kyrgios ervan “een roekeloze en volledig ongegronde beschuldiging” gedaan te hebben. “Dit veroorzaakte niet alleen aanzienlijke schade op de dag zelf - wat resulteerde in mijn tijdelijke verwijdering uit het stadion - maar de valse beschuldiging van de heer Kyrgios werd bekeken en gelezen door miljoenen mensen over de hele wereld. Dat heeft bij mij en mijn familie veel schade en leed veroorzaakt”, aldus Palus, die de mogelijke schadevergoeding naar eigen zeggen aan goede doelen schenkt.