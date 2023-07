Nieuws Italië

Temperatuur in Rome bereikt recordhoogte: 41,8 graden gemeten, hoogste hitte-alarm van kracht

Een man drinkt van een fonteintje aan het Campo de Fiori in Rome. Beeld ANP / EPA

Net als in de rest van Zuid-Europa bereikt het kwik ook in Italië recordhoogtes. In hoofdstad Rome steeg de temperatuur vandaag tot 41,8 graden, meer dan een graad warmer dan het vorige record. Het hoogste hitte-alarm is van kracht. In het zuiden van het land is het nog warmer: op sommige plaatsen in Sicilië is het 43 graden, in zuidelijke delen van Sardinië 44 graden.