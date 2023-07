Temperaturen tot 23 graden, later vandaag kans op buien en onweer

De maxima liggen volgens het KMI tussen 19 graden op de Ardense hoogten en 23 graden in Belgisch Lotharingen. Vanavond en vannacht wordt het snel droog vanaf het westen met brede opklaringen en enkele hoge wolkensluiers. De minima dalen naar waarden tussen 5 graden in de Ardennen en 13 graden aan zee.

Morgen is het zonnig met hoge bewolking en later ook stapelwolken in het binnenland. De maxima schommelen tussen 21 graden aan zee en 27 graden in Belgisch Lotharingen.

Woensdag wisselen opklaringen af met bewolkte periodes, die soms vergezeld zijn van enkele buien vanaf de Noordzee. De maxima schommelen tussen 20 graden aan zee en 25 graden in Belgisch Lotharingen.

Donderdag en vrijdag is er minder wind, maar de kans op buien blijft bestaan en er zijn regelmatig wolkenvelden. De maxima schommelen rond 21 of 22 graden in het centrum.

Zaterdag blijft het waarschijnlijk grotendeels droog met veel zon. Het is iets warmer met maxima tot 24 graden. Zondag is het wisselend bewolkt met kans op buien. De maxima schommelen tussen 21 en 25 graden.