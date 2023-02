Techsector vreest uitspraak Hof VS over rol YouTube bij radicalisering

De zaak diende dinsdag en werd aangespannen door de nabestaanden van Nohemi Gonzalez (23), een Amerikaans slachtoffer van de aanslagen in Parijs in 2015. YouTube, dat video's voorschotelt op basis van het kijkgedrag van gebruikers, zou IS hebben geholpen door radicale video’s aan potentiële jihadisten aan te bieden, menen zij. Hierdoor konden de aanslagplegers steeds verder radicaliseren. Dat zou in strijd zijn met de Amerikaanse antiterrorismewet.

Maar daarmee staat ook ‘Section 230', een wetsartikel uit 1996 dat internetbedrijven beschermt tegen rechtszaken over berichten van hun gebruikers, ter discussie. Google en andere websites menen dat een overwinning voor de aanklagers in de huidige zaak niet alleen kan leiden tot een stroom van rechtszaken tegen platforms, maar ook de werking van het internet kan verstoren. De zaak is zelfs een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting, klinkt het.

Zaak voor politici

De rechters waren bezorgd over de mogelijke gevolgen van een beperking van de immuniteit voor internetbedrijven. Ze gaven evenwel toe geen experts te zijn op het gebied van internetprotocollen. Rechter Brett Kavanaugh denkt dan ook dat er een taak is weggelegd voor het Amerikaanse Congres, waar politici wat hem betreft beter kunnen bepalen waar de verantwoordelijkheid van techbedrijven en -platforms begint en ophoudt.

De rechters erkenden dat het veranderen of inperken van de regels rondom YouTube’s programmatuur ook invloed kan hebben op platforms als Facebook en Twitter, wat de angst van de techbedrijven rechtvaardigt.

Rechter Elena Kagan stipte aan dat het huidige wetsartikel uit 1996 is opgesteld voordat algoritmen grotendeels begonnen te bepalen wat gebruikers online te zien krijgen. In het huidige internetklimaat schiet de wet daarom mogelijk tekort. Rechter Clarence Thomas merkte op dat de suggesties van YouTube wat hem betreft als zodanig moeten worden opgevat, en niet als aanbevelingen, zoals de nabestaanden van Nohemi Gonzalez beweren.

De uitspraak van het Hooggerechtshof wordt eind juni verwacht.