Technotempel Fuse sluit uit protest tegen strenge geluidsnormen: ‘Definitief sluiten zou een klap betekenen voor heel Brussel’

Slecht nieuws voor wie vrijdag tickets had voor DJ Nosedrip in de Brusselse technoclub Fuse. Het optreden werd zopas geannuleerd, net als de andere evenementen van de komende twee weken. Door een klacht van een buurtbewoner gaf Brussel Leefmilieu namelijk het onmiddellijke bevel om het geluidsniveau van de muziek te beperken tot maximaal 95 decibel. Bovendien moet de club voortaan om 2 uur ’s ochtends dicht.

Dat regime is onleefbaar, zo oordeelt de club, die al bijna dertig jaar meedraait. Ze diende bezwaar in tegen de maatregelen bij het Brusselse Milieucollege, maar de uitspraak wordt pas verwacht op 25 januari. “Tot dan houden we de deuren dicht, want het is onmogelijk om onder de huidige omstandigheden een club te runnen”, reageert marketingmanager Vincent Schmitt tegenover De Morgen. “We kunnen enkel hopen dat de overheid bijdraait.”

De sluiting volgt na een opeenstapeling van klachten door een buurtbewoner die een paar jaar geleden een huis in de buurt kocht. Volgens de uitbaters werden sindsdien een aantal grote isolatiewerken uitgevoerd. Ook zou er onderhandeld zijn geweest over een compromis. Maar ze konden het geschil niet uitklaren.

In het weekend werken er normaal gesproken ongeveer tachtig mensen in de Fuse. “Als we definitief moeten sluiten, zou dat niet alleen een klap voor hen betekenen, maar ook voor de muziekwereld en voor heel Brussel”, aldus Schmitt.